A l’occasion du salon Futur.e.s (les 13 et 14 juin), nous avons découvert une start-up française nommée « N-Vibe » qui propose un nouveau dispositif pour les malvoyants.

Cette solution, qui sera commercialisée fin juin, se présente sous la forme de 2 bracelets vibrants connectés au GPS du smartphone, et positionnés sur la main droite et la main gauche de l’utilisateur. En pratique, il suffit de rentrer une adresse dans l’application dédiée disponible prochainement sur Android et IOS et de se laisser guider par les vibrations.

« Avant chaque intersection, l’application va envoyer un signal Bluetooth aux bracelets et indiquer à l’utilisateur s’il doit tourner à gauche ou à droite. S’il se trompe de chemin, il y a une vibration d’alerte pour faire demi-tour. Lorsque la personne arrive à l’adresse souhaitée, le bracelet vibre 3 fois », ont confié à acuite.fr les co-fondateurs Nacer Boussahoul, ingénieur électronique, et Charlie Galle, ingénieur optique.

A noter que ce dispositif est notamment complémentaire de la canne blanche. A l’instar de EyeCane qui évite aux malvoyants de toucher les obstacles présents sur leur chemin. (Lire notre News : Un outil révolutionnaire va remplacer la canne blanche pour 30 euros).

Un guidage dans les gares

Par ailleurs, N-Vibe a noué un partenariat avec la SNCF depuis le mois de janvier afin que l’application fonctionne à l’intérieur des gares. « Nous sommes en phase d’expérimentation. Grâce à des balises sonores installées dans un certain nombre de gares, le malvoyant pourra rentrer le numéro du train dans l’application ou le numéro du quai. Les vibrations des bracelets vont l’aider à trouver son chemin, jusqu’à son train », expliquent les co-fondateurs. En parallèle, ces derniers recherchent des partenaires pour la distribution du produit.

Coût du GPS : 15 euros pour les mois de juillet et août. A partir de septembre, cette solution sera commercialisée environ 20 euros par mois (engagement de 6 mois).