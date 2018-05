A l’occasion du 117e Concours Lépine, 583 inventions ont été exposées à la Foire de Paris. Parmi elles, Wyes (When your eyes speak), un dispositif pour aider les patients atteints d’une maladie dégénérative du cerveau (maladie de Charcot) à communiquer.

L’appareil se compose de lunettes imprimées en 3D et munies de capteurs infrarouges qui détectent le clignement des yeux indépendamment des battements de cils naturels. Elles sont reliées à une application que l'on peut utiliser sur une tablette ou un smartphone.

En pratique, à l’écran, les mots « oui », « non » et « texte » sont surlignés tour à tour. L’utilisateur doit cligner de l’œil pour effectuer son choix. Pour prononcer une phrase, il sélectionne les lettres au fur et à mesure qu’elles défilent. « L’application est intuitive et propose des phrases déjà utilisées. On peut même en enregistrer à l’avance », explique Maxime Loubar, l’inventeur avec 4 autres étudiants de l'ECE Paris, une école d'ingénieurs, selon nos confrères du Parisien.

Le prototype a été conçu en moins d’un an et demi avec des malades et du personnel médical. « La plupart du temps, les maladies dégénératives du cerveau affectent les muscles. Cela paralyse les patients progressivement. Il ne reste que quelques muscles fonctionnels, notamment les yeux. Donc on a cherché à utiliser le clignement des yeux pour les aider à communiquer et transmettre leur pensée », ajoute Sarah Mourgharbel, la cheffe du projet, selon nos confrères de France Info.